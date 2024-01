Braunschweig. Zwei Kommentare zur Frage: Ist der Umbau des früheren Karstadt-Einrichtungshauses in Braunschweig die beste Lösung fürs Haus der Musik?

Nach dem jüngsten Verwaltungsvorschlag soll das Braunschweiger Haus der Musik als gemeinsames Haus für Musikschule und Konzertsaal fürs Staatsorchester doch nicht als neubau an Viewegs Garten entstehen, sondern doch das frühere Karstadt-Einrichtungshaus dafür umgebaut werden. Dazu soll es dem Unternehmer Friedrich Knapp abgekauft werden, der wiederum Geld in eine Stiftung zum Haus der Musik einbringen will. Unsere Kulturredakteure Florian Arnold und Andreas Berger sind darüber geteilter Meinung.