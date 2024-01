Berlin. Die Band kehrt mit ihrem neuen Album zu ihren Wurzeln zurück – und kommt zum Konzert nach Berlin. Ein Gespräch über Ruhm und Alkohol.

Die mit Abstand kommerziell erfolgreichste Punkrockband der Welt kehrt – vier Jahre nach dem von Soul und Dance inspirierten „Father Of All Motherfuckers“ – mit dem neuen Album „Saviors“ wieder zum punkigen Kerngeschäft zurück. Das bedeutet: Die neuen Songs wie „Look Ma, No Brains“, „The American Dream Is Killing Me“ oder „Strange Days Are Here To Stay“ klingen gleichermaßen knackig und rotzig wie nachdenklich. Da ein persönliches Treffen mit der Band in London sehr kurzfristig ausfiel, da alle drei Corona bekommen hatten, unterhielten wir uns mit Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tré Cool (alle 51) virtuell.