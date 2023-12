Das Monument Brunswick in der Parkanlage Jardin des Alpes am Genfer See. Die Stadt Genf errichtete es als Grabmal für den früheren, 1830 nach einem Volksaufstand abgesetzten Braunschweiger Herzog Karl II. (1804-1873), der in Genf seine letzten beiden Lebensjahre verbrachte. Im Gegenzug vermachte er der Stadt sein Privatvermögen von rund 24 Millionen Schweizer Franken. © Schlossmuseum | CB via www.imago-images.de