Braunschweig. Hunderte Fans feiern beim Minifestival der Folkrocker Subway to Sally in der Millennium-Halle. Ein Band reist tausend Kilometer weit an.

Es ist seit Jahrzehnten Tradition, dass die Potsdamer Folk-Rocker Subway to Sally um die Weihnachtszeit mit befreundeten Bands auf Tour gehen und dabei auch in Braunschweig Station machen. Und die Fans danken es - auf dem Parkplatz der Millenium-Event-Centers am Madamenweg sind Kennzeichen aus der ganzen Region und darüber hinaus zu sehen. Schon am Eingang weist ein großes Banner zudem darauf hin, dass Frontmann Eric Fish und seine Truppe auch 2024, wiederum am Zweiten Weihnachtstag, erneut in Braunschweig auftreten werden, gemeinsam mit Harpyie, The O‘Reilleys and the Paddyhats und anderen. Der Vorverkauf beginnt im Frühjahr.