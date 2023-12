Braunschweig. Nicht nur die kleine Hexe: Zum 100. Geburtstag Otfried Preußlers gilt es seine Version der biblischen Flucht nach Ägypten zu entdecken.

Es begab sich aber zu der Zeit … na, das hatten wir ja gerade. Die Geburt des Jesusbabys im Stall zu Bethlehem ist eine Geschichte, so recht zum Herzerwärmen, denn nichts wirkt heimeliger, wenn man in der Komfortwohnung mit Zentralheizung sitzt, als ein zugiger Stall, in dem sich die Urfamilie aneinanderkuschelt, das Baby in der Krippe lagert und die Nähe von Ochs und Esel sucht, die mit ihren Ausdünstungen für Wärme sorgen.