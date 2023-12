Braunschweig. Mike Singer im Westand, Subway to Sally in der Millennium-Halle, Die Zimtschnecken in Wolfenbüttel: Lesen Sie unsere Veranstaltungstipps.

Freitag, 22. Dezember: Mike Singer im Westand Braunschweig. Mike Singer (23) zählt zu den jungen Stars der Generation Social Media. Der Popsänger und Songschreiber nahm vor zehn Jahren an der Castingshow „The Voice Kids“ teil und sammelte in den folgenden Jahren mit zunächst englisch- und dann deutschsprachigen Songs mehr als eine Million Anhänger auf seinem Instagram-Kanal. 2020 schaffte er es in der TV-Show „The Masked Singer“ auf den zweiten Platz, 2021 war er das bis dahin jüngste Jury-Mitglied in der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“. Sein jüngstes Album „Emotions“ erreichte vergangenes Jahr Platz 1 der deutschen Charts. Am Freitag, 22. Dezember, kommt Singer mit einem „Weihnachts-Special“ ins Braunschweig Westand. Im Vorprogramm ist der Popsänger Orry Jackson zu sehen. Beginn ist 20 Uhr, Tickets gibt es ab 40 Euro.