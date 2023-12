Braunschweig. Nach Kriegsbeginn fand das Prime Orchestra aus Charkiw in Wolfenbüttel eine neue Heimat. Nun haben sich 17 Musiker abgespalten. Das steckt dahinter.

Voll wird es am Donnerstag, 28. Dezember, auf der Bühne des Braunschweiger Westand. Ab 20 Uhr präsentieren dort 20 Musiker aus der Ukraine Hits von den 70er Jahren bis in die Gegenwart in modernen Arrangements. TheOwnWay mischen Rock, Pop, Orchester-Sounds und Bigband-Klänge.