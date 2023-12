Braunschweig. Die Band um Sänger Louie und Geiger Rainer Tacke ist ein Braunschweiger Phänomen. Und trifft mit melancholischen 80er-Covern einen Nerv.

Die Leute murmeln und summen es mit wie ein Mantra: „Sweet dreams are made of this.“ Jeder hat es im Ohr: „Who am I to disagree? / I travel the world and the seven seas.“ Warum? „Everybody‘s looking for something.“