Braunschweig. Der Kapellmeister des Staatsorchesters wird GMD in Heidelberg. Für sein letztes Sinfoniekonzert wählt er ein ungewöhnliches Programm.

Seinen ersten Auftritt in Braunschweig hatte er gleich auf dem Burgplatz, als Dirigent einer Vorstellung der „Madama Butterfly“ im Juli 2021. Da war Mino Marani noch nicht Kapellmeister am Staatstheater, sondern in der letzten Bewerbungsrunde für den Posten. „Dazu gehört eben auch ein öffentliches Dirigat, um zu zeigen, wie man unter realen Bedingungen zurechtkommt. Der Burgplatz war da schon besonders herausfordernd. Aber ich war froh, dass ich nach den langen Corona-Lockdowns überhaupt wieder dirigieren konnte“, erzählt der hochgewachsene, rotgelockte Italiener.