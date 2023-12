Braunschweig. Isabel Ostermann inszeniert Strauss‘ Bibel-Oper als Rebellion einer verwöhnten und missbrauchten Tochter, die selbst Täterin wird.

Mädchen aus gutem Hause zur Stippvisite zurück im elterlichen Heim. Was mit Blumen und Champagner in der modernen Designer-Villa beginnt, wird schon bald ausarten in eine Abrechnung über jahrelange Übergriffigkeiten in Kindheitstagen und etwas, was man heute mit Adultismus bezeichnet und uns bald via Zwischentiteln erklärt wird: Machtmissbrauch der Erziehungsberechtigten, der weit über Erziehung hinausgeht.