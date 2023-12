Braunschweig. Das Staatsorchester fordert auch in Gifhorn und Helmstedt zum Tanz auf. Im Scharoun-Theater Wolfsburg lautet das Motto „Just for Fun“.

Unter dem Motto „Aufforderung zum Tanz“ präsentiert das Staatsorchester Braunschweig unter der Leitung von Chefdirigent Srba Dinić populäre Stücke von Weill, Grieg, Tschaikowski, Bernstein und anderen. Das beschwingte Programm wird mehrfach in der Region aufgeführt: am 1. Januar, 20 Uhr, in der Stadthalle Gifhorn, am 2. Januar, 20 Uhr, in der Volkswagen-Halle Braunschweig, und am 13. Januar, 19 Uhr, im Brunnentheater Helmstedt. Karten ab 34 Euro gibt es u.a. bei der konzertkasse.de