Braunschweig. Terror in Burkina Faso: Das Braunschweiger Filmfest zeigt ein Heldinnenepos der Filmemacherin Apolline Traoré - ist es sehenswert?

Das westafrikanische Burkina Faso zählt zu den ärmsten Ländern der Welt, leidet zudem noch unter Überfällen islamistischer Milizen. Die weite, trockene Sahellandschaft geht im Norden in die Sahara über. In dieser so grandiosen wie kargen Landschaft spielt das Terroristen- und Rachedrama „Sira“ der burkinafasischen Regisseurin und Autorin Apolline Traoré. Bei der Berlinale 2023 erhielt es den Publikumspreis. Burkina Faso bewirbt sich damit um den Auslands-Oscar.