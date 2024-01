Berlin. Heute Abend (25.1.) diskutiert Maybrit Illner, ob die Ampel die fleißigen Bürger vergisst. Diese Gäste sind am Donnerstag im Studio.

Wie jeden Donnerstag empfängt Maybrit Illner auch heute ihre Gäste zur ZDF-Talkshow

Dabei fragt sie: „Wütende Mitte – vergisst die Ampel die Fleißigen?“

Die wichtigsten Infos zur Ausgabe vom 25. Januar im Überblick

Sie gehört zu den bekanntesten Talk-Moderatorinnen Deutschlands: Maybrit Illner. Jeden Donnerstag lädt sie in die nach ihr benannte ZDF-Show, um mit ihren Gästen über aktuelle und brisante Themen zu diskutieren. Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner sind meist aus der Politik und der Medienbranche. Außerdem kommen regelmäßig entsprechende Expertinnen und Experten zu Wort.

Worum geht es in der heutigen Ausgabe von "Maybrit Illner"? Wer ist heute im Studio zu Gast? Und wann läuft die nächste Folge? Die wichtigsten Infos zur Folge der Talkshow am Donnerstag (25. Januar, 22.15 Uhr) im Überblick.

"Maybrit Illner": Um dieses Thema geht es am heutigen Donnerstag (25. Januar)

Jeden Donnerstag diskutiert "Maybrit Illner" ein gesellschaftlich oder politisch relevantes Thema. In 60 Minuten geht es um verschiedene Meinungen und Ansichten, die sich in teils kontroversen Debatten herauskristallisieren. Das Thema am heutigen Donnerstag (25. Januar) lautet: „Wütende Mitte – vergisst die Ampel die Fleißigen?“

Auf der Webseite der Talkshow heißt es zum aktuellen Thema: „Jetzt also das Kindergeld. Der Ampel-Streit geht weiter – auch im dritten Regierungsjahr sind Ruhe und Verlässlichkeit Fehlanzeige. Für den Bundesfinanzminister ist nur eines wichtig: keine neuen Schulden, keine höheren Steuern. Dafür erhöht die Regierung aber Energiepreise, Krankenkassengebühren, Netzgebühren, die Mehrwertsteuer für Gastronomie und denkt über eine Tierwohlabgabe nach. Das Leben wird also immer teurer und die Kaufkraft schwindet. So reich Deutschland sein mag – seine Bürger werden ärmer und wütender.

Wie hoch werden die Belastungen noch steigen? Wie lange können Unternehmen und Bürger das noch aushalten? Kommt das Klimageld? Wie lange kann die Ampel noch regieren mit immer weniger Geld und Vertrauen?“

"Maybrit Illner": Das sind ihre Gäste am heutigen Donnerstag (25. Januar)

Mit diesen Gästen wird Maybrit Illner heute am Donnerstag, den 25. Januar, diskutieren:

Christian Lindner (FDP) , Bundesfinanzminister, Parteivorsitzender

, Bundesfinanzminister, Parteivorsitzender Manuela Schwesig (SPD) , Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern

, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall

Erste Vorsitzende der IG Metall Veronika Grimm , Wirtschaftswissenschaftlerin, Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung

, Wirtschaftswissenschaftlerin, Mitglied im Sachverständigenrat der Bundesregierung Tobias Exner, Innungsobermeister Bäckereiinnung Potsdam, leitet seine Großbäckerei im Familienbetrieb

Maybrit Illner gehört neben Anne Will, Sandra Maischberger und Markus Lanz zu den erfolgreichsten Talkshow-Moderatorinnen in Deutschland. Ihre Sendung ist seit 1999 im ZDF zu sehen und wurde zunächst unter dem Titel "Berlin Mitte" ausgestrahlt.

Das sind die nächsten Termine von "Maybrit Illner" im ZDF

2007 wurde die Sendung nach ihrer Moderatorin benannt und läuft seitdem unter dem Namen „Maybrit Illner“ jeden Donnerstag in der Regel ab 22.15 Uhr. Die Gäste der Sendung sind meistens Politikerinnen, Wissenschaftler und Journalisten. Produziert wird „Maybrit Illner“ in Berlin. Das ist der nächste Termin der Talkshow:

Donnerstag, 1. Februar, 22.15 Uhr

Nach der Ausstrahlung: So sehen Sie "Maybrit Illner" in der ZDF-Mediathek

Kurz nach der Ausstrahlung im ZDF ist die jeweils aktuelle Folge von „Maybrit Illner“ auch online verfügbar. Sie kann dann in der ZDF-Mediathek als Stream abgerufen werden.

„Maybrit Illner“: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum ZDF-Talk

Was für eine Sendung ist „Maybrit Illner“?

„Maybrit Illner“ ist eine politische Talkshow, die im ZDF ausgestrahlt wird. Die Sendung wird von der Journalistin Maybrit Illner moderiert. Diskutiert werden aktuelle politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen.

Wann wird „Maybrit Illner“ ausgestrahlt?

Die Sendung wird in der Regel donnerstags um 22.15 Uhr ausgestrahlt.

Wer sind die Gäste bei „Maybrit Illner“?

Die Gästeliste variiert von Woche zu Woche. Im Studio sind oft Politiker und Politikerinnen, Medienschaffende, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sowie andere Experten.

„Maybrit Illner“: Kann ich die Sendung auch online sehen?

Ja, verpasste Folgen von „Maybrit Illner“ können in der ZDF-Mediathek angesehen werden. Dort stehen sie in der Regel kurz nach der Ausstrahlung zur Verfügung.

Wie lange gibt es die Sendung schon?

Die Sendung wurde erstmals im Jahr 1999 unter dem Namen „Berlin Mitte“ ausgestrahlt. Seit 2007 trägt sie den Namen der Moderatorin Maybrit Illner. (fmg)