Sorge um die Hollywood Vampires: Band sagt Auftritt ab

Wolfsburg Sonntag will die Band um Johnny Depp und Alice Cooper in Wolfsburg auf der Bühne stehen. Wie es um die ausverkaufte Show in der Autostadt steht.

Johnny Depp (links) und Alice Cooper von den Hollywood Vampires wollen am Sonntagabend in Wolfsburg auf der Bühne stehen.

Diese Nachricht sorgt für Sorgenfalten bei den Hollywood-Vampires-Fans oder den Zuschauern, die am Sonntag in Wolfsburg gerne einmal Schauspiel-Megastar Johnny Depp ganz nah sein wollen: Die Rockband hat am Dienstagabend kurzfristig ihren Auftritt in Budapest abgesagt, „wegen unvorhergesehener Umstände“, wie sie auf ihrer Instagram-Seite schreibt.

Zu den Auftritten in der Autostadt sowie am Donnerstag in der Slowakei und am Samstag in Polen äußert sich die Band nicht, sie finden also nach derzeitigem Stand statt. Erinnerungen werden dennoch wach an den Beginn der Tour in den USA. Wegen einer Verletzung von Johnny Depp mussten die ersten drei Shows verlegt werden.

Vampires-Fans sind in Sorge: „Ich hoffe, alle sind okay“

Über den konkreten Grund der spontanen Absage, viele Fans standen offenbar schon in der Schlange und warteten auf den Einlass, hüllen sich die Vampires in Schweigen. Die Fans machen sich Sorgen. „Ich hoffe, alle sind okay“, schreibt ein Fan. „Ich bin sehr, sehr besorgt“, bekundet ein anderer. Jemand anderes analysiert. „Sie hätten nicht gecancelt, wenn nicht irgendetwas Schwerwiegendes vorgefallen ist.“ Am Samstag noch standen die Hollywood Vampires gut gelaunt in Stuttgart auf der Bühne, absolvierten den vorletzten Auftritt ihrer Deutschlandtour.

