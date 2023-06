Helene Fischer gibt am Dienstagabend ihr erstes von fünf Konzerten in der ZAG-Arena Hannover.

Kultur in Niedersachsen Ticker: Helene Fischer in Hannover – Countdown zur ersten Show

Es ist der Konzertknaller des Jahres: Ab heute tritt Helene Fischer mit dem kanadischen Cirque du Soleil gleich fünfmal in der ZAG-Arena Hannover auf. Die „Rausch“-Tour ist die spektakulärste Produktion, die es in der Karriere von Helene Fischer jemals gab. Insgesamt 70 Konzerte binnen weniger Wochen in drei Ländern absolviert die 38-Jährige. Und heute, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag ist sie in der Landeshauptstadt Niedersachsens. Unsere Reporter sind vor Ort und versorgen Sie den ganzen Abend mit Infos rund um die Konzertpremiere in Hannover.

14.43 Uhr: Mehr als 50.000 Fans werden die fünf Shows in Hannover sehen. Ein paar Tickets sind noch erhältlich, aber der Schwarzmarkt brummt trotzdem schon.

Meine Frau hat bei Kleinanzeigen eine Suchanzeige gepostet.



Sie sucht zwei Karten für das Helene Fischer Konzert in Hannover demnächst.



Seit einer Stunde wird sie quasi mit Topangeboten bombardiert😂



Ich hatte sie gewarnt, dass das ein Honeypot für Betrüger ist.😆 — 𝓐𝓭𝓭𝓲 𝓟ö𝓼𝓼𝓼𝓼 🐀Seid breit, immer breit🇩🇪 (@TheNewAddiPoess) May 27, 2023

14.37 Uhr: Im Stadion von Hannover gab Helene Fischer am 17. Juli 2018 ein Riesen-Konzert. Dabei wurde es sportlich und rhythmisch.

14.22 Uhr: Wir möchten Ihnen Kevin Nowicki vorstellen. Er ist großer Helene-Fischer-Fan. 2019 haben wir ihn getroffen, dutzende Konzerte hat er von seinem Idol bereits besucht, Zehntausende Kilometer ist er für Helene Fischer gereist. Das Portrait meiner Kollegin Alina Brückner finden Sie hier.

14 Uhr: Na dann wollen wir mal! Herzlich willkommen zu unserem Helene-Fischer-Ticker. Wir sind bei der ersten Show am heutigen Dienstag in der ZAG-Arena Hannover dabei – und verkürzen die Zeit bis zum Start mit Erinnerungen an Konzerte in Niedersachsen aus der Vergangenheit und portraitieren Fans aus der Region.

Das Helene Fischer-Quiz- Wie gut kennen Sie den Mega-Star?

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de