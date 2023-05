Schweden gewinnt mit Loreen den Eurovision Song Contest

So., 14.05.2023, 10.53 Uhr

Jubel in Schweden, Enttäuschung in Deutschland: Beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Liverpool hat die Schwedin Loreen mit ihrem Song "Tattoo" gewonnen. Deutschland landete einmal mehr auf dem letzten Platz.

