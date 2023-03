Vorstoß der CDU Braunschweig: Konzerthaus ins Galeria-Gebäude

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Die Braunschweiger CDU-Ratsfraktion geht auf Distanz zum Plan der Verwaltungsspitze um Oberbürgermeister Thorsten Kornblum (SPD) für den Neubau eines gemeinsamen Gebäudes für die Städtische Musikschule und einen Konzertsaal im Bahnhofsviertel.

Zwar habe sich die CDU in ihrem Programm zur Ratswahl 2021 für Musikschulneubau und Konzerthaus ausgesprochen. Darum begrüße man die Initiative der Verwaltung grundsätzlich, „aber nicht zwingend im Bahnhofsquartier und auch nicht unbedingt in einem kombinierten Baukörper“, erklärt Fraktionschef Thorsten Köster in einer Pressemitteilung. Vor allem vermisse die Fraktion „einen veritablen Kosten- und Finanzierungsplan“ für diesen Vorschlag.

CDU favorisiert Standorte in der Innenstadt

„Lapidare 100 Millionen Euro in den Raum zu stellen, ist keine seriöse Basis für eine fundierte Auseinandersetzung“, kritisiert Köster unter Verweis auf die angespannte Finanzlage der Stadt und die dramatisch steigenden Baukosten.

Auch der avisierte Standort von Musikschule/Konzerthaus an Viewegs Garten stoße bei der CDU nicht auf ungeteilte Zustimmung. Er werde nicht zu einer Belebung der Innenstadt führen, „sondern zieht sie förmlich weg“. Deswegen schlage die CDU vor, andere Standorte auszuloten, „die günstiger und städtebaulich attraktiver sein könnten“, so Köster, der einen entsprechenden Änderungsantrag seiner Fraktion ankündigt.

Köster: Umbau des ehemaligen Galeria-Kaufhofs zu Konzerthaus prüfen

Demnach sei zu prüfen, ob das Konzerthaus durch einen Umbau des ehemaligen Galeria-Kaufhofs im Magniviertel realisiert werden könne – oder gegebenenfalls durch einen Neubau nach dessen Abriss. Dazu solle das Gespräch mit dem Eigentümer Volksbank BraWo gesucht werden.

Für die Städtische Musikschule könne ein Neubau auf dem Großen Hof in der Innenstadt realisiert werden, „in Form einer baulichen Kombination von Musikschule und Atelierhaus, um den Kulturstandort Braunschweig weiter zu stärken“.

Am 8. März wird der Kulturausschuss über Musikschul- und Konzerthaus-Bau debattieren. Am 21. März soll der Rat entscheiden.

Mehr zu diesem Thema:

Konzerthaus in Braunschweig- Einmalige Chance oder viel zu teuer?

Braunschweigs Musik-Leuchtturm- Nicht alle sind überzeugt

Konzerthalle in Braunschweig- Grüne für Kornblums Plan

Braunschweigs geplantes Haus der Musik- Im Park oder im Kiez?

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de