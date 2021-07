Komödien-Leiter Florian Battermann in einer der engen Garderoben im Stadtpark-Pavillon. Die reduzierten Szenenwechsel vermeiden auch, dass sich die Schauspielerinnen hier ständig neue Kleider anziehen müssen.

Kult-Serie „Golden Girls“ spielt in Braunschweigs Stadtpark

Jahrelang bin ich nie ohne Golden Girls ins Bett gegangen. Die amerikanische Kult-Serie um eine fidele Seniorinnen-WG lief ja immer irgendwo auf einem Privatsender und ist inzwischen längst als DVD erhältlich. Die trockenen Repliken der vernünftigen Aushilfslehrerin Dorothy, die unendlichen Geschichten über jonglierende Heringe der etwas einfältigen Rose aus Sankt Olaf in Minnesota und die knarzigen Kommentare von Dorothys Mutter Sophia mit ihren Analogien aus Sizilien 1933 gaben dem Tag einen heiteren Abschluss.

Und es ist herrlich zu sehen, wie die kesse Blanche beim Vorwurf „Flittchen“ von scheinbarer Empörung zu genussvollem Auskosten der Erinnerung wechselt. Modern war ihr Zusammenhalt als Wahlfamilie von Freundinnen. Und die Themen von Altersarmut, Aids, Bildungsnotstand, künstlicher Befruchtung und Toleranz gegenüber Homosexuellen im Mainstream-Fernsehen Mitte der 80er. Sie standen in Ronald Reagans konservativem Amerika für Liberalität.

Figuren möglichst originalgetreu wie im Fernsehen spielen

Und die vier nun auf der Bühne? Die Braunschweiger Komödie zeigt ein Best-off open air auf der Stadtpark-Bühne am „Heinrich“. „Man muss genau die Typen spielen“, betont Komödien-Chef Florian Battermann. „Ich habe es mal prominent besetzt anderswo gesehen, aber das war gar nicht so gut, weil die Kolleginnen sich selbst zeigen wollten. Die Figuren und Pointen funktionieren aber nur, wenn die Typen stimmen.“ Insofern habe er seine Schauspielerinnen zur Authentizität verdonnert.

Aber den Unsinn, in 16 Bildern ständig zwischen Küche und Terrasse als Schauplatz zu wechseln, hat er auf 5 Bilder reduziert. „Die Szenen laufen so viel geschmeidiger. Die Umbau-Unterbrechungen und der ständige Kleiderwechsel entfallen.“ Wenn man sieht, dass jede Schauspielerin hinter dem pastellfarbenen Miami-Bühnenbild im Stadtpark-Pavillon nur eine Garderobe so groß wie sie selber zur Verfügung hat, kann das dem Ablauf nur dienlich sein.

Premiere heute, 14. Juli. Bis 19. August. Karten: (0531) 1218680.

