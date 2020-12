Braunschweiger Dirigent Michael Balke gegen Schubladen

Sein Konzert mit Star-Tenor Juan Diego Flórez in der Hamburger Elbphilharmonie hat gerade noch vor Corona stattgefunden, sein Debüt an der Semperoper Dresden mit der „Zauberflöte“ im Januar steht noch in den Sternen: Auch Dirigent Michael Balke muss sich nach der Corona-Decke strecken, aber als fester Gastdirigent des Theaters St. Gallen hat der gebürtige Braunschweiger zumindest einige sichere Einnahmen.

„Ich kenne freischaffende Künstler, die sonst an mittelgroßen Häusern in Deutschland engagiert sind, für die sieht es jetzt und vermutlich auch in der kommenden Sparzeit, wenn man sich auf sein festes Ensemble konzentrieren wird, gar nicht gut aus, die suchen jetzt teilweise billigere Wohnungen“, erzählt der 41-Jährige am Telefon. Insofern will er gar nicht klagen. „Wir dürfen in der Schweiz weiter vor 50 Zuschauern spielen. So durfte ich gerade Schuberts große C-Dur-Sinfonie einstudieren und streamen für unser Publikum, das war eine herrliche Arbeit“, sagt der Dirigent.

Gute Woche - Alles Gute in einem Newsletter Melden Sie sich hier an und lesen Sie kostenlos immer sonntags die guten Nachrichten aus Niedersachsen E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Corona-Auftritts-Sperre Zeit für andere Projekte

Auch mit dem MDR-Orchester hat er in diesen Woche noch Aufnahmen: sämtliche Opernouvertüren von Rossini. „Der Sender hat gemerkt, dass er die gar nicht selbst eingespielt hat, aber oft gut gebrauchen kann. Also nehmen wir die jetzt alle der Reihe nach vor, das ist ein Projekt, für das man sonst keine Zeit hätte“, so Balke. Und das natürlich ohne Publikum im Sendesaal aufgenommen wird.

Das Streamen sieht er mit gemischten Gefühlen. Es erhalte zwar den Kontakt zwischen Künstlern und Publikum auch bei geschlossenen Häusern. „Aber wenn sich die Leute erstmal daran gewöhnen, auf dem Sofa für 14,90 Euro ganze Operninszenierungen ansehen zu können, kommen sie vielleicht später weniger ins Theater?“

Balke sieht aber auch viele dankbare Gesichter in den besucherreduzierten Live-Konzerten. „Und die Musiker sind supermotiviert. Früher war der Dienst Alltag, mit Mittagspause und Kantine. Jetzt ist Musizieren wieder eine essentielle Angelegenheit“, jeder genieße sein Privileg, auftreten zu dürfen.

Nach der Gaußschule nach Cincinneti

Balke hat in Braunschweig die Gaußschule besucht, bekannt für ihren musikalischen Zweig, und Klavier studiert. Nach der elften Klasse trat er ein Auslandsjahr in den USA an und errang sich ein Stipendium fürs Cincinneti Conservatory of Music, wo er vier Jahre u.a. bei dem Violinisten Henry Meyer, Gründer des LaSalle String Quartets, und dem Pianisten Menahem Pressler, Gründer des Beaux Arts Trios, Unterricht hatte. „Erst dort kam ich aufs Dirigieren. Ich hatte eine Opernproduktion der Hochschule als Korrepetitor begleitet, plötzlich fiel der Dirigent aus, und ich musste kurzfristig einspringen.“ Es war Monteverdis „Krönung der Poppea“, und bei der saß er dann 2006 auch im Graben des Braunschweiger Staatsorchesters und spielte die in Philippe Boesmans Fassung verlangten Tasteninstrumente.

Braunschweig statt Met- Julie Adams singt am Staatstheater

Um sein Italienisch aufzubessern, ging Balke dann für fünf Jahre als musikalischer Assistent nach Brescia, konnte dort bald eigene Produktionen übernehmen und in den vielen schönen kleinen Theatern von Pavia bis Verona gastieren. „Wenn man mit den Sängern italienisch reden kann, kommt man auch in der Musik enger zusammen, einen Verdi muss man aus dem Wort-Ton-Verhältnis heraus dirigieren“, sagt Balke. Im deutschen, französischen und italienischen Fach pflege er ein breites Repertoire, das slawische lasse er mangels Sprachkenntnissen erstmal respektvoll liegen. Auch für Barock und Zeitgenössisches gebe es speziell ausgebildete Kollegen. „Aber sonst übernehme ich Rossini genauso gern wie Wagner, weil ich neugierig bin auf verschiedene Stilistiken.“

Breites Repertoire aus Neugier auf die verschiedenen Stilistiken

So würde Bellinis „Norma“ bei ihm vielleicht sogar italienischer klingen als bei manchen italienischen Dirigenten, „weil sie wegen Wagners Lob für diese Oper da immer ihre Vorstellungen von Wagner ausspielen, schwer mit breiten Tempi. Ich kann das im deutschen Repertoire ausleben und Bellini möglichst nach seiner Stilistik spielen.“ Sein breites Repertoire führe insofern zu differenzierten Deutungen. „Aber für Engagements ist es schwieriger, wenn man in keine Schublade passt, da wird gern nach Fach eingekauft“, so Balke.

Er sei daher besonders dankbar für seine Zeit als Erster Kapellmeister in Magdeburg, wo er unter anderem kurzfristig schwierige Werke wie Strauss’ „Rosenkavalier“ und Korngolds „Tote Stadt“ übernommen habe. „Es hat funktioniert, und das gibt Selbstbewusstsein. Ich weiß, das Handwerk sitzt, auch bei so nervenaufreibenden Einsätzen.“ Seit zehn Jahren laufe die Karriere gut, Gastspiele in Schweden, Dänemark, Moskau, Tokio, Florida, mit Midori, Ian Bostridge oder dem Münchner Rundfunkorchester ergänzen seine Funktion in St. Gallen. Dass Braunschweig noch nie dabei war, findet er schade.

Eine sprudelnd frische „Traviata“-CD

Auf CD kann man ihn aber auch erleben: Mit der lettischen Sopranistin Marina Rebeka hat er französische Arien und eine so sprudelnd frisch einsetzende „Traviata“ aufgenommen, dass er und sie für den Opus Klassik Award nominiert wurden. Balke outet sich im Gespräch auch als Puccini-Fan, und in der Sinfonik ist Gustav Mahler sein großer Favorit. Die üppige Spätromantik Franz Schmidts darf er dann im Sommer bei den Festspielen vor der Kathedrale zu St. Gallen dirigieren: „Notre-Dame“.

Wenn Corona es zulässt. „Auch die weihnachtliche Familienzusammenführung mit den Eltern in Braunschweig muss noch geklärt werden“, sagt der Dirigent, der mit Frau und drei Kindern nun in München lebt.

Verdi: „La Traviata“ mit Marina Rebeka, Charles Castronovo, George Petean. Label Prima Classic, 2 CD.

„Elle“ – französische Opernarien mit Marina Rebeka, Sinfonieorchester St. Gallen, Label Prima Classic, 1 CD.