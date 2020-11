Eins ist ja sowieso schon mal klar: Ein Gott, der keine Clowns mag, der kann auch kein Herz haben, jedenfalls kein gutes. Aber wer weiß schon, was Gott mag? Es sind seine selbsternannten Willensvollstrecker auf Erden, die das zu wissen vorgeben.

So hat „The Dazzled“ (Die Verblendeten) schon in dem Moment eindeutig die Bösen ausgemacht, als der vermeintlich ehrwürdige, milde Priester der halbwüchsigen Camille untersagt, weiterhin in die Zirkusschule zu gehen. Diese moralische Eindeutigkeit ist dramaturgisch das Problem des Films der Französin Sarah Suco, der beim Filmfest den Publikumspreis „Der Heinrich“ gewonnen hat. Nun, die Geschichte beruht auf wahren Erlebnissen der Regisseurin, es gibt sie ja immer noch die fundamentalistischen Sekten. Und wie die 14-Jährige bis zum seelischen Zerbrechen zwischen Glauben und Freiheit, zwischen Verstörung und Elternliebe, zwischen Anpassung und Aufbegehren nach einem Ausweg für sich und ihre Familie tastet bis hin zum erlittenen Exorzismus, das rührt heftig ans Herz des Zuschauers.

Weitere Preise:Volkswagen Financial Services Preis für „I never cry“ von Piotr Domalewski, Green Horizons Award an Carsten Rau für „Atomkraft forever“ „Tilda“ an Charlène Favier für „Slalom“.Heimspiel-Preis für „Rivale“ von Marcus Lenz. Braunschweiger Filmpreis an Schauspieler Tucké Royale.