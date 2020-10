Braunschweigs Wintertheater fällt Corona zum Opfer

Am 13. November sollte es losgehen. Bis Ende Dezember waren Dutzende Aufführungen von beliebten Stücken wie der „Braunschweiger Weihnachtsgeschichte“, „Harz aber herzlich“ und „Winterklater“ geplant, dazu einige musikalische Gastspiele. Aber nach den jüngsten Verordnungen der Bundesregierung ist klar: Das beliebte „Wintertheater“ im nostalgischen Spiegelzelt neben der Braunschweiger Martinikirche ist unter diesen Umständen nicht tragbar.

Schweren Herzen haben sich die Veranstalter Christian Eitner und Matthias Lanzer sowie Undercover-Chef Michael Schacke entschlossen, das gesamte Event abzusagen. Rund 10.000 Karten habe man bisher im Online-Vorverkauf abgesetzt, sagt der künstlerische Leiter Eitner. Sie würden in den nächsten drei Wochen unaufgefordert zurückerstattet.

Monate intensiver Arbeit

„Nach Monaten intensiver Arbeit, nach einer emotionalen Achterbahnfahrt durch Ämter, Hygienekonzepte und Prognosen, nach unzähligen Meetings, Proben und gegenseitigem Mutmachen, hatten wir uns unfassbar auf den Start des Wintertheaters 2020 gefreut. Die rapide ansteigenden Infektionszahlen, aber auch die heute verkündeten Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern lassen uns jetzt jedoch keine andere Wahl als alles abzusagen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Es tut mir sehr leid für die Zuschauer, aber vor allem für unsere Darsteller, Musiker und Techniker, die der Ausfall extrem hart trifft“, sagte Eitner unserer Zeitung. In die Vorbereitung und das ausgefeilte Hygienekonzept habe man viel Arbeit investiert – umsonst. Aufgrund der rasanten Infektionsentwicklung habe er dennoch Verständnis für die neue Verordnung, „und nun vor allem Klarheit, woran wir sind“, so Eitner. Aber die Lage der Kulturszene habe sich mit diesem Schritt noch weiter verdüstert. „Was bleibt, ist ein Gefühl der Leere und des freien Falls“.

Dank an Unterstützer – und alle Mitwirkenden

Dennoch gehe ein Dank an das Braunschweiger Kulturdezernat, das Stadtmarketing, das Niedersächsische Ministerium für Kultur, an den „Neustart Kultur“ vom Bund und an alle Partner, allen voran dem Sponsor Braunschweigische Landessparkasse. „Nicht zuletzt danken wir unserem Publikum, das uns auch im 10. Jahr des Wintertheaterstreu geblieben ist. Das bedeutet uns wirklich viel.“ Erst recht ziehe man den Hut vor dem Ensemble, allen Soloselbstständigen und Dienstleistern für die uneingeschränkte Bereitschaft, trotz schwieriger Umstände, die Türen des Spiegelzeltes öffnen zu wollen.

„Die Enttäuschung ist unbeschreiblich groß, aber der Versuch war es wert. Wir werden uns auch in Zukunft nicht unterkriegen lassen. Die Stadt braucht Kultur, ohne Kultur verkümmert ihre Seele“, schreiben Eitner, Lanzer und Schacke.