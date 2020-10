Bankraub zwischen Wolfenbüttel und Vechelde

Ach, es gibt sie noch, die präfeministischen Oasen, wo junge Frauen nach Herzenslust tussihaft doof sein dürfen. Die Boulevardkomödie zum Beispiel. Das Stück „Zwei wie Bonnie und Clyde“ von Tom Müller und Sabine Misiorny setzt ein, als ein Pärchen sich nach dem Bankraub in einem Schuhlager versteckt. Die beiden fühlen sich mächtig clever und reich, träumen von Los Vegas oder Las Vegos, lachen sich schlapp, als sie im Radio hören, ein Paar habe bei einem Banküberfall zur selben Zeit statt der Tüte mit dem erbeuteten Geld die Tüte mit den Einkäufen einer Bankkundin mitgenommen. Wie blöd kann man sein?

Als die beiden dann ihre Aldi-Tüte öffnen, um sich am Anblick der Kohle zu weiden, ist längst klar: An Mangel an Klopapier und Fertiggerichten werden sie in nächster Zeit nicht leiden müssen.

Kriminelle Energie

Das Stück funktioniert ein bisschen wie die Olsen-Bande, nur eben noch hoffnungsloser (und mit Anleihen beim Blondinenwitz). Macker Manni baldowert sofort mit glühender krimineller Energie einen neuen Plan aus. Mächtig gewaltig. Und dann wird der Plan im Lager probiert. Wieder und wieder.

Die Proben kranken daran, dass Gangsterbraut Chantal seine Anweisungen sehr genau nimmt. Wenn er zum Beispiel kommandiert: „,Raus’ ist dein Stichwort. Dann marschierst du aus der Bank. Hast du das kapiert?“, antwortet sie pikiert: „Klar. Ich bin doch nicht blöd!“ Und was macht sie, als er den imaginären Banker anschnauzt: „Raus mit der Kohle“? Genau.

War einfach Pech

Als die beiden Helden später auf zwei Hockern die Fahrt zum Tatort proben, legt sie Wert darauf, dass er vor Antritt der Fahrt (pantomimisch) die Autotür schließt und den Sicherheitsgurt anlegt. Dass sie später die Polizei auf den Plan rufen, weil sie ihren Fluchtwagen in einer Einfahrt geparkt haben… Nun ja. Sagen wir: War einfach Pech.

Was hier Spaß macht, ist nicht die herkömmliche Krimi-Spannung. Sondern die groteske Fallhöhe zwischen dem stümperhaften Scheitern und der abgebrühten Attitüde. Vor allem bei Ralph Morgenstern, der in größtmöglichem Kontrast zu seiner tuntigen TV-Show „Kaffeekränzchen“ hier mit Knarre und roter Bomberjacke den harten Mann gibt. Besser gesagt: einen wichtigtuerischen, etwas prolligen Trottel, der auf harten Mann macht. Tatsächlich ein guter Schauspieler.

Frauchen-Klischees

Dagegen zieht, nein: zelebriert Sonja Wigger lustvoll alle Register des Frauchen-Klischees. Schmollmund, vom Nachdenken zerknautschte Unterlippe, genervtes Augenverdrehen samt Kleinmädchen-Grimasse, wenn er meckert, Augenbrauen-Verkanten aus Sorge, er könne böse sein. Honigkuchen-Strahlen, wenn er’s nicht ist.

Sie will natürlich, was die jungen Dinger in den präfeministischen Oasen halt alle wollen: heiraten. Er? Dauernd ist er (nicht ganz zu Unrecht) genervt von ihrer treudoofen Begriffsstutzigkeit. Seine Habgier scheint stärker als die Liebe. Am Ende wird auch sie misstrauisch. Die dubiose Beziehungsebene bleibt unentschieden, hier hätte der regieführende Hausherr Florian Battermann etwas stärkere Spannung aufbauen können. Insgesamt aber ein kurzweiliger Abend.