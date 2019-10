Tenor Kwonsoo Jeon singt am Staatstheater Gounods Faust

Opernsingen, das war für den jugendlichen Kwonsoo Jeon in Südkorea zunächst etwas Befremdliches und Extremes. „Ein Freund fing das an wie andere Punk, um aufzufallen. Er gab mir CDs, und ich fand das dann ganz faszinierend und dachte mir, wenn es in der Schule nicht für ein anderes Studium reicht,...