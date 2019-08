Das L.A. Dance Project in der Autostadt Wolfsburg.

Wolfsburg. Benjamin Millepieds L.A.Dance Project zeigt in der Autostadt filigrane Bewegungen voller Leichtigkeit, die trotzdem Tiefe kennt.

Black Swan-Choreograph vertanzt Bach bei Movimentos in Wolfsburg

Benjamin Millepied kennen viele als Choreograph aus dem Ballett-Film-Thriller “Black Swan”, dessen Hauptdarstellerin Natalie Portman seine Frau wurde. Als klassischer Tänzer und Choreograph, der zeitweilig das Ballett der Pariser Oper leitete, geht er längst eigene Wege. Mit seinem L.A.Dance Project überzeugte er jetzt bei Movimentos in der Autostadt vor allem mit seiner modernen Adaption des antiken Orpheus-Mythos.

Sein “Orpheus Highway” spielt mit denselben Tänzern teils im Video, teils auf der Bühne. Das Paar Orpheus und Eurydike trägt Jeans und Shirt, sie läuft ihm im Streit davon und im Film vor ein Auto. Die Tänzer auf der Bühne schlagen die Hände vors Gesicht. Orpheus hebt Eurydike auf – im Film und auf der Bühne doppeln sich zunächst die Bewegungen, aber dann verselbständigt sich das Bühnengeschehen, als könnte es im Bühnenleben oder Traum anders weitergehen als im Filmtod. Er schleudert und hebt sie, zuweilen findet sie Halt, dann sinkt sie wieder in sich zusammen. Wenn sie ihm von hinten die Augen zuhält, erinnert das an das alte Gebot, wonach Orpheus durch seine Klagen Eurydike aus dem Totenreich habe zurückholen dürfen, unter der Bedingung, sie auf dem Rückweg nicht anzusehen. Was beide nicht aushalten.

Der Tod ist unerbittlich, sie entweicht, doch Orpheus’ getanzte Trauerarbeit berührt, grade auch, weil sie von merkwürdig leichten, Steve Reichs Minimal-Music-Drive folgenden Bewegungen getragen wird.

In den folgenden “Bach Studios” ist das ähnlich. Der Komponist steht für die große, herzergreifende Traurigkeit, wenn zum Chorus “Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen” aus der “Matthäuspassion” des toten Christus gedacht wird. Hier nehmen einzelne Tänzer in der Runde immer wieder die Position eines Sterbenden ein, von den anderen aufgefangen und gehalten.

Aber Bach ist zugleich der Meister des trostreichen, fast fröhlich bergenden kleinteiligen Rhythmus, der federt und belebt. Und so geraten die Tänzer in Millepieds Choreographie immer wieder in ein filigranes Hüpfen, ein Schwingen mit Zwischenschritt und Hopser, das von seiner Geigenpartita begleitet wird und deren abstrakte Schönheit und karge Tiefe sehr menschlich bewegend erdet. Viel Applaus.

Movimentos Festwochen: L.A. Dance Project Das L.A. Dance Project bei einer Probe im Rahmen der Movimentos Festwochen in der Autostadt Wolfsburg. Foto: Matthias Leitzke/ Autostadt

