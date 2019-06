Was Rezo mit Habermas zu tun hat

Die Überschrift eines Artikels vor genau zehn Jahren war als launiger Leseanreiz gedacht, gespeist aus Erinnerung an Zeiten, in denenen an deutschen Universitäten kein Linguistik-Seminar ohne Habermas auskam. Sie stand über einem Geburtstagsartikel zum 80. und lautete: „Wir nannten ihn Labermas“....