Kalles Tante in Braunschweigs Komödie ist die beste

Diesmal war es also der Gärtner: Als die Oxford-Studenten Jack und Charles eine Anstandsdame brauchen, damit die Fräulein Anny und Kitty sie besuchen dürfen, schlüpft in der Braunschweiger Fassung des Komödienklassikers „Charleys Tante“ der Gärtner in die Rolle der respektablen Verwandten aus...