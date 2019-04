Ray Ghiorgis – wie der blinde Soulmann nach Braunschweig kam

Der deutsch-äthiopische Soul-Pianist Ray Ghiorgis stellt sich am Samstag, 27. April, 20 Uhr, bei Pop meets Classic in der Volkswagen-Halle vor. Noch gibt es Restkarten.

Er ist ein meisterhafter Soul-, Jazz- und Blues-Pianist mit einer Lebensgeschichte voller Höhen und Tiefen. Ray Ghiorgis wuchs in einfachsten Verhältnissen in Äthiopien auf, erblindete im Alter von sieben Jahren, brachte sich auf einer Blindenschule selbst das Klavierspiel bei, wurde ein bekannter Bandleader in Äthiopien – und gelangte schließlich als Klavierstimmer nach Braunschweig. Am Samstag, 27. April, zeigt er sein Können bei Pop meets Classic in der Braunschweiger Volkswagen-Halle. Im Gespräch mit Florian Arnold erzählt Ray Ghiorgis von der Achterbahnfahrt seines Lebens.

In welcher Gegend von Äthiopien und unter welchen Verhältnissen sind Sie aufgewachsen?

Ich wurde 1952 in einem Dorf etwa 120 Kilometer nördlich der Hauptstadt Addis Abeba geboren. Das Leben spielt sich dort noch wie zu Christi Zeiten ab. Die Menschen betreiben Landwirtschaft mit einfachsten Mitteln, bestellen ihre Felder mit Ochsen und der Hand. Es gibt kein fließendes Wasser, keinen Strom, keine guten Wege. Ich war vor etwa zehn Jahren noch einmal dort. Für die letzten Kilometer mussten wir Mulis nutzen. Die Menschen leben immer noch in einfachsten Lehmhütten. Die Akustik ist ganz anders als hier, trocken, es klingt wie im Tonstudio, ein ganz anderes Hörgefühl. Die Leute hatten erst Angst vor uns, wegen der westlichen Kleidung. Sie tragen dort Baumwolle, die mit den Jahren erdfarben wird, wie die Umgebung. Sie trinken schlammiges Wasser, von dem wir krank würden. Ich kann mich erinnern, dass meine Verwandten früher umgekehrt das Wasser in Addis Abeba nicht mochten. Es schmeckte ihnen zu steril.

Sind Sie als Kind wegen verschmutzten Wassers erblindet?

Nein, es geschah während einer Windpocken-Epidemie. Sie hatte zunächst meinen kleinen Bruder erwischt. Ich wurde eifersüchtig, weil sich meine Mutter so intensiv um ihn kümmerte. Sie rieb den Ausschlag auf seinem Körper mit Zitronensaft ein, und ich nahm von diesem Saft und rieb damit auch mein Gesicht ein. Nach drei Tagen konnte ich das Tageslicht nicht mehr ertragen. Meine Mutter verband meine Augen, und als sie den Verband abnahm, konnte ich fast nichts mehr sehen. Der Virus ist in die Hornhaut eingedrungen und hat sie komplett zerstört. Meine Augen wurden dick wie Kugeln. Und als blindes Kind war ich plötzlich nutzlos. Ich war sieben Jahre alt. Ich konnte nur noch beten.

Was haben Ihre Eltern getan?

Ich hatte einen Onkel, der als Leutnant in der äthiopischen Armee in Addis Abeba diente. Meine Mutter brachte mich zu ihm, denn er hatte einen Plan. Der Kaiser Haile Selassie wurde jeden Sonntag zur Kirche gefahren. Mein Onkel schrieb mir einen Brief, stellte sich mit mir an die Straße und schärfte mir ein, auf sein Kommando hin loszurennen. Das tat ich. Mit Glück erwischte ich den Türgriff des Wagens des Kaisers. Man versuchte, mich loszureißen, aber ich klammerte mich fest. Schließlich gab der Kaiser offenbar den Befehl, den Wagen zu stoppen. Ich übergab den Brief. Nach einer Zeit gab der Kaiser Anweisung, mich in seinen Palast zu bringen.

In den Kaiserpalast? Wie ging es dort mit Ihnen weiter?

Im Palast und den Regierungsgebäuden arbeiteten etwa 2000 Menschen. Jeden Mittag kam man in einer Art riesigen Kantine zusammen. Gelegentlich fragte mich der Kaiser, wie es mir gehe. Ich sagte: gut, aber ich würde gerne zur Schule gehen. Ich hatte Glück. Mit amerikanischer Hilfe war kürzlich eine Blindenschule in Addis Abeba gegründet worden. Dort nahm man mich auf. Und gleich am ersten Tag habe ich dort gehört, wie jemand Klavier spielte. Das hat mich sofort gefesselt.

Haben Sie dort Klavierunterricht bekommen?

Nein, zunächst nicht. Aber ich durfte darauf spielen und habe viel probiert. Und ich sang im Chor. Es war eine sehr christliche Schule, wir haben nur Kirchenmusik gesungen. Dabei habe ich allerdings einiges über Harmonien und Musiktheorie gelernt. Später kam eine neue junge Lehrerin aus Amerika an die Schule. Sie konnte Jazz und Blues auf dem Piano spielen, was mich ungeheuer fasziniert. Sie brachte mir einige Tricks und Kniffe bei, die ich bis heute im Kopf habe. Ich lernte die Musik von Clarence Smith, Stevie Wonder und Ray Charles kennen, den ich bis heute als mein Vorbild bezeichnen würde. Mit 17 habe ich begonnen, durch Bars und Nachtclubs zu streifen und nach Jobs zu suchen. Ich hatte Glück. In einem Club hatten sie Stress mit dem Organisten, und probierten es mit mir. Ich bekam sieben Dollar die Nacht, eine Menge Geld. Ich habe mir gleich einen gebrauchten Anzug gekauft. Leider kam der frühere Organist nach zwei Wochen zurück.

Und damit waren Sie wieder raus aus der Nummer?

Zunächst ja. Aber ich hatte weitere Erfahrungen gesammelt und wusste, was ich wollte. Ich bin dann als Musiklehrer an eine Blindenschule nach Asmara im heutigen Eritrea gegangen, das damals noch zu Äthiopien gehörte. Sie war ebenfalls neu gebaut worden, mit Spenden aus dem Ausland, und galt als vorbildlich. Die englische Königin kam einmal zu Besuch, der König von Norwegen, der Schah von Persien. Natürlich habe ich für sie gespielt und den Chor geleitet. Ich habe nicht schlecht verdient, 105 Dollar im Monat. Aber meine Leidenschaft blieb die Soul-, Blues-, Funk- und Jazzmusik in den Nachtclubs. Ich bekam einen Job als Keyboarder im besten Club der Stadt, weil ich Harmonien beherrschte. Ich war der erste blinde Keyboarder im Land, und ich war einer der besten. Ich habe 364 Tage im Jahr gearbeitet, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich konnte mir ein Auto mit Chauffeur und eine schöne Wohnung leisten.

Sind Sie dann aus Asmara nach Deutschland gegangen?

Nein, ich bin noch einmal zurück nach Addis Abeba, habe einen großen Polizeichor geleitet und weiter in bekannten äthiopischen Bands und schicken Hotels gespielt. Aber nach dem Sturz Haile Selassies begann der rote Terror der sozialistischen Militärdiktatur. Ich hatte zunächst gute Verbindungen zur Polizei und war nicht direkt gefährdet. Aber die Lage wurde schwieriger. Ich hatte in Addis Abeba einen deutschen Professor kennengelernt, Heinrich Scholler aus München. Der wiederum hatte Kontakte zum Hamburger Universitätsklinikum. Ich hatte die Hoffnung, dort durch eine Hornhautverpflanzung meine Sehkraft zurückzugewinnen. Ich hatte etwa 12.000 D-Mark gespart und bin 1977 mit meiner Frau nach Deutschland geflogen.

Wie ist die Operation verlaufen?

Ich habe einen Termin in Hamburg-Eppendorf bekommen und wurde im Dezember 1977 operiert. Zunächst konnte ich tatsächlich wieder sehen! Aber bald bekam ich furchtbare Kopfschmerzen. Mein Augendruck war extrem hoch. Ich wurde dann immer wieder operiert. Die Kopfschmerzen wurden besser, aber die Sehkraft ging wieder verloren. Bis auf starke Hell-Dunkel-Kontraste kann ich bis heute nichts erkennen. Schließlich war auch das Geld für die Operationen alle.

Mussten Sie daraufhin zurück nach Äthiopien?

Nein. Beim Klinikum hat man mir gesagt, ich könne aus medizinischen Gründen nicht zurück. Bis 1979 hatte ich ein Touristenvisum. Dann bin ich mit Unterlagen des Klinikums zur Asylbehörde und habe ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten.

Konnten Sie weiter arbeiten?

Ja, ich habe Kontakte zu Bands gesucht und schließlich in einer Reggaeband gespielt. In der hat mich der Manager der Afro-Band Soulful Dynamics gehört, die unter anderem mit dem Hit „Mademoiselle Ninette“ ziemlich erfolgreich waren. Sie haben mich engagiert, und es lief drei Jahre recht gut. Leider waren die Musiker ziemlich undiszipliniert, manche tranken oder hatten ständig was mit Mädchen, immer kam jemand zu spät. 1983 war erstmal Schluss. Ich war sehr enttäuscht, wollte etwas anderes machen und habe eine Ausbildung zum Klavierstimmer absolviert.

Und so sind Sie nach Braunschweig gekommen?

Richtig, nach der Ausbildung wurde ich als Klavierstimmer bei der Firma Schimmel angestellt. Ich war in der Flügelabteilung tätig und habe mich unter anderem um den Flügel von Udo Jürgens gekümmert. Den hatte ich ziemlich oft in den Händen. Ich habe diese Arbeit gerne getan. Aber mein Augendruck blieb sehr hoch. Nach einer weiteren Operation 1993 im Klinikum Braunschweig sagte man mir, in diesem Zustand könne ich nicht mehr arbeiten. Ich wurde frühverrentet.

Und das Musikmachen haben Sie aufgegeben?

Nein, das könnte ich nicht. Ich begann wieder, in Bars und Hotels zu spielen, unter anderem im Fourside und im Superleggera in Braunschweig. Ich trete auch bei Feiern, Partys, Messen, Präsentationen und ähnlichen Anlässen auf. Ich habe viele Musiker-Kontakte, auch international, und kann solo spielen, aber auch mit einer Sängerin oder einer großen Band – je nach Bedarf.

Und was planen Sie für Pop meets Classic?

Auf diesen Auftritt freue ich mich natürlich ganz besonders. Aber was wir dort machen, darf ich noch nicht verraten.