Marcel Pollex – 30 Stunden für drei Minuten Text

In einem seiner neuen Hörspiele geht ihn ein – fiktiver – Kollege rüde an. Seine Texte seien zu speziell, gingen an den Menschen vorbei. „Da, wo Sie die Leute abholen, da steht weder einer mit Geld noch steht da sonst irgendwer. Da stehen nur Sie ganz alleine.“ Die Texte von Marcel Pollex sind...