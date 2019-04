Oper über das KZ-Leid hatte im Staatstheater Premiere

Eben noch waren wir auf einem Luxusdampfer mit Kellnern und vornehm gekleideten Passagieren, da öffnen sich unter Bläsersignalen die Bodenplanken, und aus den Kellern der menschlichen Gewissen tauchen jene Ermordeten wieder auf, von denen zur Spielzeit der Rahmenhandlung der Oper „Die Passagierin“ 1959 keiner mehr etwas wissen wollte. Aus dem Off tönen immer wieder die dunklen Chöre derer, die dem Tod an der „Schwarzen Wand“ entgegenziehen. Eine schaurige Szene. Wie zum Jüngsten Gericht.

Regisseur Dirk Schmeding macht die Überfahrt der Kriegsüberlebenden in eine neue Wohlstandszeit mit dem Gepäck der Geschichte am Staatstheater Braunschweig zu einem packenden Seelendrama.

Denn die Handlung der Oper von Mieczyslaw Weinberg nach einer Novelle der KZ-Überlebenden Zofia Posmysz beleuchtet sehr genau das Schuldigwerden und Verdrängen der Menschen im Nationalsozialismus und danach. Sie ist kein Dauerlamento, sondern schildert die Überlebensstrategien der Opfer wie der Täter. Kunstvoll durchmischen sich dabei die Sphären, Gegenwart und Vergangenheit.

Weinbergs Musik donnert zunächst mit Schicksalsschlägen der Pauken los, Unheilsverkündung, die durch sanften Swing mit Jazzbesen abgelöst wird. Die Menschen auf Überfahrt wollen loskommen von ihrer Vergangenheit, aber sie treffen im Mikrokosmos Schiff, ausgesetzt der Weite und Leere des Meeres, erst recht ihr Gewissen.

Lisa, einst KZ-Aufseherein, meint in einer Passagierin ihren ehemaligen Häftling Marta zu erkennen. Im Gegensatz zu Posmysz’ Hörspiel weiß hier der Gatte Walter nichts von Lisas Vergangenheit, sieht seine Karriere bedroht und reagiert zunehmend hysterisch. Matthias Stier singt ihn mit klarem Tenor als eher kalten Bürokraten.

Die fremde Passagierin erscheint bei Ekaterina Kudryavtseva als fast mystische Schönheit, die Stimme des Gewissens, unnahbar wie ein Engel durch den Saal gleitend. Und dann nimmt sie – in Lisas aufgeregter Erinnerung – die Gestalt Martas an, während sich Lisa wieder in die Aufseherin verwandelt.

Kudryavtseva singt Marta in ihrer Muttersprache, gibt ihrem so weichen wie fülligen Sopran warmen menschlichen Klang. Unter den Häftlingen kommt es immer wieder zu innigen Momenten gegenseitiger Hilfe und Stärkung. Mit dunklem Alt betet Zhenyi Hou als Bronka. Mit sehr klarem Sopran singt Anat Edri die kleine Yvette, die den älteren Mitgefangenen für die Zeit nach dem Krieg Französisch beibringen will. Während Ivi Karnezi als Katja mit harter Stimme ihre Nichtergebung demonstriert.

Friederike Harmsen singt mit schön tiefen Mezzotönen Hannahs Lied von Thessaloniki, das sie als Jüdin nie wiedersehen werde, und wird von Marta in ein sehr weiches Duett zu ruhigen tiefen Streichern gezogen. Immer wieder sammeln sich die Häftlinge so um Zitate ihrer Kultur vor dem Zivilisationsbruch.

Dagegen ist das deutsche Kulturgut geschändet durch die Nazis selber, die es den Todgeweihten zynisch aufspielen ließen. Tadeusz, der Geiger, mit dem Marta ein kurzes inniges Glück erlebt, kontert mit Bachs Chaconne statt dem Lieblingswalzer des Lagerleiters und demonstriert so, dass wahre Kunst nicht zur Verfügungsmasse der Barbaren gehört. Weinberg schrägt das Zitat zu einem grotesken Taumel, der die deutschen Kulturbürger als Heuchler entlarvt.

Schmeding gelingen die Stimmungswechsel in dem Stück sehr gut. Wie zärtlich Vincenzo Neri als Tadeusz mit dem Geigenbogen in Martas Gesicht spielt. Und sein Bariton klingt so weich und hingebungsvoll. Dann wieder rufen die Bläser zum schrillen Bordfest, bei dem die Riesentorte zündet und die Passagiere im Tanz Naziuniformen und Gasmasken tragen. Hitlergruß ist wieder möglich, und Lisa zertrampelt Tadeusz’ Geige. Da mag man auch an gegenwärtige feuchtfröhliche Entgleisungen denken in Kreisen, die das Recht auf Vergessen reklamieren.

Lisa wird so zur Schlüsselgestalt. Sie ist nicht ohne Menschlichkeit, wenn sie Marta streichelt, ihr ein Rendezvous mit Tadeusz gewährt. Zugleich will sie dafür anerkannt werden, ärgert sich über den Hass der Opfer. Vermutlich hätte sie auch in einem menschenfreundlichen System funktioniert. Sie leidet unter den Erinnerungen, reagiert aus Selbstschutz mit Trotz: Sie habe nur ihre Pflicht getan, Ende der Debatte. Doch die Geister ihrer Erinnerung, die auch diese Oper beschwört, wissen es besser.

Dorothea Spilger zeigt als Lisa einen großen, ausgeglichen strömenden Mezzo mit satter Tiefe, spielt exzellent, ein großer Gewinn fürs Ensemble. Chor und Solisten ergänzen prima, das Orchester spielt hochmotiviert. Christopher Lichtenstein am Pult zaubert mit den Farben, sorgt mit dem oft eher dunklen Grundklang für sehr gute Textverständlichkeit und dreht bei den Ballszenen gehörig schrill auf. Die letzten Töne führen wie verschiedentlich im Stück in höchste Höhen, als stecke Marta der Menschlichkeit ein Licht auf.

Großer Beifall für alle. Ovationen für Zofia Posmysz, die der Premiere aufmerksam beiwohnte. Ihr und allen Opfern der Gewaltherrschaft hatte Intendantin Dagmar Schlingmann die Produktion gewidmet.