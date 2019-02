„Perpetuum“ – Menschen-Uhrwerk im Staatstheater Braunschweig

Die Musik diktiert einen schwingenden Dreiertakt. Eine Tänzerin dreht sich mit ausgestrecktem Arm dazu im Rumpf wie jene Spiralen in Uhren mit gläsernem Gehäuse. Die zweite Tänzerin muss sich dicht an sie schmiegen, um im gleichen Takt schwingen zu können. Die dritte schon beugt sich vor dem federnden Arm zurück, um nicht getroffen zu werden. Der vierte hält sich an den Händen mit ihr im Gleichgewicht, so dass sie sich beide zur jeweils anderen Seite genau so weit ducken können, dass sie die Schwungarme nicht erwischen. Das wieder hat Auswirkungen auf die weiteren Tänzer, die sich diesem Clockwork Orange anschließen. Es entsteht ein mechanisches Gefüge aus Menschenmaterial. Funktionieren ist angesagt, Emotionen interessieren nicht.

Nun ist es naheliegend, in diesem menschlichen „Perpetuum“, so der Stücktitel, ein Abbild der kapitalistischen Produktionsweise und auch der digitalen Fernsteuerung zu sehen. Wer nicht präzise mitmacht in diesem System, ist geliefert, erzeugt Chaos und muss ausgewechselt werden. Aber zugegeben: Im Gegensatz zu Gregor Zölligs eigenem Tanzstück „Speedless“ kommt der Leistungs- und Leidensdruck, die Überanspruchung in der technoiden Präzision in der Choreographie von Guy Nader und Maria Campos nicht zum Ausdruck. Sie erzeugen sogar eher Bewunderung für die Vielzahl ineinandergreifender Bewegungen, die aus dem Körper und seiner Schwungkraft selbst gewonnen werden.

Die Tänzer wirken nicht verurteilt oder gezwungen zu ihrem Tun, sondern folgen dem menschlichen Trieb zu Energieaustausch, auch -steigerung und Kommunikation.

Und das ist schon faszinierend, was die zehn Tänzer der Compagnie da mit geradezu artistischer Finesse auf die Bühne stemmen. Wie sie sich zu zweien oder in parallelen Gruppen anheben, über die Schulter schwingen, dabei am anderen mit solcher Zugkraft abgleiten, dass der Geschulterte zum Stehen kommt und der andere nun aufschwingt. Wie sie sich in die Arme einer Menschenkette werfen, von dieser geschaukelt werden, bis sie mit genügend Schwung einmal über diese hinwegsegeln können. Wie sie den Arm des nächsten pendeln und daraus so viel Energie erzeugen, dass der ganze Tänzer um sich rotiert, über den Boden kugelt und wieder zum Stehen kommt.

Das sind teils gymnastische Studien über Schwung und Rückschwung, immer auch über Vertrauen und Zutrauen, denn fehlt der Partner, könnten die Übungen ganz schön schmerzhaft enden. Der Compagnie ist da für die Präzision hoher Respekt zu zollen, auch wenn sich einige Abläufe noch geschmeidigen könnten.

Aber es gibt eben keine Sequenz über menschliche Fehler, kein zärtliches Abdriften, keine Rebellion. Denn das Choreographenpaar will tatsächlich die Naturgesetze abbilden. Und so mangelt es dem Abend an Empathie. Das Uhrwerk des Lebens läuft unerbittlich, Widerstand zwecklos. Die Vielzahl der kleinen Szenen und oft verblüffenden Ideen hätte dazu allerdings in eine klarere Dramaturgie der Be- und Entschleunigung, der Vereinzelung und Vervielfältigung gefügt werden können, damit ein großer Sog entsteht, wie die leuchtenden Bogenfragmente als Bewegungslinien im Raum andeuten.

Zuweilen bekommt man den Eindruck, als musste jetzt nur noch eine weitere Konstellation durchprobiert werden. Einmal versiegt die Bewegung schon ganz, um doch nochmal anzuheben. Erst da, zum Schluss hin gelingt diese Steigerung in Masse und Energie, die die für Braunschweig auf zehn Tänzer erweiterte Fassung des Stücks verspricht.

Und so drehen sich hier am Ende zwei Räder aus Menschen-Speichen: Dazu wird der stehende Tänzer auf der einen Seite von einem Tänzer niedergezogen, während durch diese Kraft auf der anderen ein weiterer in die Senkrechte aufrückt. An ihm zieht nun der ehedem Mittlere von rechts, während ein neuer von links dazukommt etc. Ein verblüffendes Bild der ewigen Zeit, die weiterrollt, auch wenn die Menschen wie hier ganz konkret kommen und gehen.

Für solche akrobatischen Hochleistungen gab es am Ende riesigen Jubel im Kleinen Haus. Das Stück erzählt nichts und berührt nicht. Und doch führt es die menschliche Bedingtheit im Angesicht von Zeit und physikalischen Gesetzen schlagend vor Augen.

