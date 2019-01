Getanztes Perpetuum hat Premiere

Ihre Stücke sind echte Partnerarbeit. Maria Campos und Guy Nader, beide 38, entwickeln ihre Choreographien gemeinsam. Gemeinsam tanzen sie in den Stücken ihrer eigenen Gruppe, wenn sie auf Tournee gehen. Und privat sind sie auch ein Paar. Aber „Partnering“ ist zudem das Prinzip ihrer Arbeitsweise mit den Tänzern. Die Körper sollen wirklich physisch aufeinander reagieren, das Gewicht sich auf den Partner verlagern, Reaktionen auslösen, zu neuem Gleichgewicht führen.

„Wir haben da eine sehr eigene, sehr physische Bewegungsqualität, deshalb besteht die erste Woche, wenn wir auf neue Compagnien wie in Braunschweig treffen, erstmal in einer Art Workshop, wo wir mit den Tänzern diese neuen Bewegungen und Körperkontakte ausprobieren“, erzählt Maria Campos. Erst wenn die Tänzer dieses Material beherrschen, stellen Campos und Nader die Aufgaben, die ein spezielles Thema umkreisen.

Auch diese Themen sind bei ihnen bisher sehr physisch, ja physikalisch. Um „Fallen“, als Erdanziehung und Fallgesetze, ging es in „Fall Seven Times“, für das sie 2017 den renommierten Theaterpreis „Der Faust“ erhielten. In „Perpetuum“, das sie zurzeit in Braunschweig einstudieren, geht es um den Pendelschlag der Zeit, das Schwingen und Baumeln von Körpern und Gliedern.

Es ist die Adaption ihres Stücks „Time Takes The Time, Time Takes“, das 2017 auch beim Festival Tanztheater international in Hannover gezeigt wurde. Zu sehen war ein faszinierendes Kontinuum im Takt gestanzter Bewegungen, die zuweilen ins Gymnastische ausgriffen und perfekt Hand in Hand gepasst waren. Die damals für fünf Tänzer entworfene Choreographie wird nun auf zehn Tänzer erweitert.

Wichtig sei das Gefühl für das Gewicht des Körpers, das sich schwingend in den Raum verlängere, erläutert Nader. Es gehe dabei wirklich darum, die physikalische Energie sichtbar zu machen. „Auch wenn Mann und Frau aufeinandertreffen, geht es nicht um Beziehungen, nur um den Schwung. Wir erzählen keine Geschichte“, bekräftigt Campos.

„Aber im Zuschauer können dabei natürlich Geschichten wachgerufen werden, das Publikum sucht immer nach Emotionen, und wenn die Körper schwitzen und atmen, werden die physischen Begegnungen irgendwie menschlich“, ergänzt Nader. Trotzdem, er betont, dass sie da gleichsam mechanische Studien unternehmen. „Es ist so was wie konkrete Abstraktion, denn es gibt nichts Konkreteres als Körper, mit denen wir abstrakte Gesetze zeigen.“

Wie funktioniert das nun zwischen den beiden? Kann man gemeinsam Proben leiten? „Guy hat mehr den Gesamtblick, er schaut, dass der Bühneneindruck stimmt, Musik, Licht, Ablauf, Inszenierung. Ich schaue mehr aufs Detail beim Tanzen“, sagt Campos. Nader verlässt sich auch gern auf Maria Campos’ Organisationstalent, wenn Reisen, Probenräume etc geplant werden müssen. „Bei mir säßen nachher alle in verschiedenen Zügen.“