Die Hardrocker von Nazareth sind noch lange kein altes Eisen

Die Altrocker von Nazareth können es noch. Donnerstagabend spielten sie in der Kuba-Halle in Wolfenbüttel einen gelungenen Mix aus Evergreens und Songs ihres aktuellen Albums. Das kam beim Publikum gut an. 50 Jahre gibt es Nazareth inzwischen. Der Auftritt in Wolfenbüttel gerät zu einer Zeitreise...