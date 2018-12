Noam Chomsky: Sprache erklären, und die Welt gleich mit

In der Grundschule bieten Schülerzeitungen gewöhnlich Neuigkeiten vom Pausenhof, Steckbriefe oder Scherzfragen. Als Noam Chomsky mit zehn Jahren einen Beitrag für eine Schülerzeitung in Philadelphia verfasste, beklagte er den wachsenden Faschismus in Europa nach Ende des Spanischen Bürgerkriegs....