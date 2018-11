Warum Robert Seethaler gerne traurig ist

Das Publikum in der Buchhandlung Graff sitzt fast im Dunkeln, als Robert Seethaler am Donnerstagabend das Podium betritt. Die Verfilmung seines Bestsellers „Der Trafikant“ ist just angelaufen. Nun liest er aus seinem neuen Roman „Das Feld“. Nur seine Leselampe spendet ein wenig schummrigen Schein....