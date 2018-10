Wie die Kunst zu uns spricht

Er bringt Wohlstand zum Ausdruck und weltliche Macht, der prächtige Pokal, den die Stadtväter von Osterode 1648 in Auftrag gaben, um dem Welfenherzog Christian Ludwig zu huldigen. Doch in all seiner silbervergoldeten Pracht transportiert der Trinkpokal auch eine Mahnung. An seinen Schaft schmiegen...