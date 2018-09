Ein funkelnder musikalischer Bonbonladen

Vor die Candies, wie er es in seiner Moderation selber nannte, hatte Gautier Capuçon noch Schwarzbrot aus Esterhazy gesetzt. Der Star-Cellist mit der dunklen Haartolle widmete sich einfühlsam dem Großmeister der Klassik Joseph Haydn und dessen spät wiederentdecktem Cello-Konzert in C-Dur. Es ist in...