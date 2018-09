Wenn aus Kram Kunst wird

Ein kurioser Mann. Studierte an der HBK Braunschweig, lebte 33 Jahre lang im Souterrain des Künstlerzentrums Kornbrennerei in Hannover, zeichnete, hortete Kram, Kitsch, Abfall, Holz, Papier, Plastik, alle möglichen alten Sachen in ungeheuren Mengen, machte daraus Kunst-Objekte, die er kaum je...