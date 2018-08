Ein Farb-Junkie auf Entzug

Künstler sind als solche manchmal schon ganz schön plemplem. Nehmen wir zum Beispiel Ute Heuer. Die als Mensch natürlich ganz normal und supernett ist. Geboren und aufgewachsen in Braunschweig, Meisterschülerin an der HBK, heute lehrt sie Malerei an der Hochschule in Hannover. Die Frau schwelgt...