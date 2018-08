Britney Spears rettet sich in Nostalgie

„You want a piece of me?“ fragt Britney Spears in ihrem Hit „Piece of Me“, auch Titel ihrer Las-Vegas-Show und ihrer aktuellen Welttournee. 13 200 Fans bejubelten diese Textzeile am Montagabend. Sie kamen zu Britney Spears’ Auftaktkonzert in Deutschland in die Mercedes-Benz-Arena nach Berlin –...