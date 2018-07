Lotte: „Wir tanzen den Regen weg“

Ein Konzert im Regen muss nichts Schlimmes sein. Und auch wenn gleichzeitig ein Fußball-WM-Halbfinale gespielt wird, ist das nichts, was trübsinnig stimmen muss. Dem bietet man die Stirn. The Show must go on. Das schien sich auch Lotte, die 22-jährige Singer-Songwriterin mit ihrer Band am...