Algen übernehmen den Strand

Pfui, Algen! Wer schwimmen geht, möchte am liebsten in ganz klares Wasser tauchen. An vielen Stränden in der Karibik geht das gerade nicht. Die Karibik ist ein Teil des Atlantischen Ozeans. Dort ist die Wasseroberfläche an manchen Orten nicht schön blau, sondern ganz braun. An einigen Stränden...