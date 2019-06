Küstenvögel brüten an einem Parkplatz

Roter Schnabel, weiß-graues Federkleid, schwarze Kappe auf dem Kopf und sehr gesellig! Hast du vielleicht erraten, wer das ist? Es ist die Küstenseeschwalbe. Dieser Vogel kommt in Deutschland nur an der Küste vor, vor allem an der Nordsee. Dort brüten die Tiere in großen Gruppen. Das schützt sie...