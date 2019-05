Wer muss für Schulbücher zahlen?

Stell dir vor, du müsstest dein komplettes Taschengeld für Schulbücher ausgeben. Kein schöner Gedanke, oder? Deine Eltern müssen aber unter Umständen viel Geld dafür bezahlen. Was Familien selbst bezahlen müssen und was nicht, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Viele Familien in...