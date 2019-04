Was Fahnen mit Tauben zu bedeuten haben

Eine Fahne flattert im Wind. Sie zeigt eine weiße Taube auf blauem Hintergrund. Andere Leute halten Flaggen in den Farben des Regenbogens in den Händen oder Plakate. So waren an den Ostertagen in vielen Orten Deutschlands Menschen in Gruppen unterwegs. Sie beteiligten sich an den sogenannten...