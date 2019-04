Das 1000. Formel 1-Rennen steht bevor

Das wird ein besonderer Tag für Motorsport-Fans: Am Wochenende findet das 1000. Rennen in der Formel 1 statt. Die Formel 1 ist eines der bekanntesten Autorennen. Der Name stammt von dem lateinischen Wort formula. Das heißt Regel oder Vorschrift. Wie passend, denn auch bei dem Rennsport gibt es...