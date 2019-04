Wonach Zöllner suchen

Vielleicht hast du sie schon mal an einem Flughafen gesehen: Menschen, die Westen mit dem Aufdruck „Zoll“ tragen. Wer für den Zoll arbeitet, arbeitet für den Staat. Zöllner kontrollieren zum Beispiel, dass nichts Verbotenes über die Grenze gebracht wird. Nicht nur am Flughafen, sondern etwa auch in...