Büffel grasen auch in Deutschland

. Bei dem Wort Büffel denken manche an den Wilden Westen Amerikas, andere an Afrika oder Indien. Büffel leben in vielen Ländern der Welt. Auch in Deutschland grasen sie an manchen Orten, etwa in einem Naturschutzgebiet im Bundesland Rheinland-Pfalz. In diesem Fall handelt es sich um Karpatenbüffel....