Ein Jahr alt und schon so schwer

Niedlich und tapsig sieht Eisbärin Nanook noch immer aus. Dabei bringt sie schon rund 70 Kilogramm auf die Waage! Das ist etwa so viel wie ein schlanker, erwachsener Mann. Nanook wurde vor einem Jahr in einem Zoo in der Stadt Gelsenkirchen geboren. Jetzt feierte Nanook ihren ersten Geburtstag....