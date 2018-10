Kümmern, bis die Hörnchen groß sind

Ein noch nacktes Eichhörnchen-Baby nuckelt an einer Flasche. In einem Käfig knabbern etwas ältere Eichhörnchen Nüsse. Die Wohnung von Jaqueline Gräfe in Dresden ist ungewöhnlich. Sie päppelt Eichhörnchen auf. Wenn andere Leute eines finden, das vielleicht verletzt ist, bringen sie es zu ihr. Solche...