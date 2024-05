Würselen. In einem Weiterbildungskolleg in Würselen trug ein Lehrer ein Hemd mit einem Bild Adolf Hitlers. Die Schule reagierte sofort.

An einem Weiterbildungskolleg in Würselen bei Aachen hat ein Lehrer im Unterricht ein Hemd mit einem Bild von Adolf Hitler getragen. Ein Studierender der Schule verständigte daraufhin die Polizei, teilte die Bezirksregierung Köln mit. Demnach habe die Schulleitung den Unterricht des Lehrers beendet und ihn nach Hause geschickt.

Der Lehrer musste das Hemd demnach sofort ausziehen. „Die Polizei hat das Hemd konfisziert, es wurde eine Anzeige aufgenommen und der Staatsschutz informiert“, sagte ein Sprecher der Bezirksregierung.

Laut der Aachener Polizei waren auf dem Hemd nicht nur Hitler, sondern auch Gesichter anderer Diktatoren wie Stalin, Mao Zedong, Idi Amin oder Pol Pot abgebildet gewesen. Es sei ein Strafverfahren eingeleitet worden wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Das Zeigen des Gesichts von Hitler sei strafbar, wenn er ikonenhaft dargestellt wird.

Lehrer war bereits in der Vergangenheit durch „inakzeptable Äußerungen“ aufgefallen

Die Bezirksregierung in Köln teilte mit, noch am selben Tag sei über die Schulleitung eine Verfügung an die Lehrkraft ergangen, wonach sie mit sofortiger Wirkung von der weiteren Ausübung der Dienstgeschäfte freigestellt sei. Das bedeute, dass die Lehrkraft derzeit nicht mehr unterrichte, die Schule bis auf Weiteres nicht mehr betreten und auch keinen Kontakt zu Schülern haben dürfe.

Wie die „Aachener Zeitung“ berichtet, soll der betroffene Lehrer Fritz C., der an dem Berufskolleg Mathematik und Philosophie unterrichtet, bereits häufiger durch „inakzeptable Äußerungen“ aufgefallen sein. Auch auf seinem Facebook-Account sind Schwarz-Weiß-Grafiken von Hitler und anderen Diktatoren zu finden.

jst/dpa